Éder!!! Um ano depois a recordação

Mário Aleixo - RTP 10 Jul, 2017, 09:37 / atualizado em 10 Jul, 2017, 09:37 | Seleção Nacional

Na memória de todos ficou uma caminhada de muitos empates na fase final com Portugal a chegar a uma final onde tudo aconteceu: a lesão de Cristiano Ronaldo e o aparecimento do protagonista improvável (Éder).



Dias antes já o treinador Fernando Santos tinha prometido voltar a Lisboa a 11 de junho e um país de braços abertos à sua espera.



Naquela noite o herói maior foi Éder. Um ano depois o avançado continua a jogar no Lille, no norte de França, onde contou à correspondente da RTP, Rosário Salgueiro que de vez em quando ainda lhe surgem as emoções daquela noite.





Éder que começou o jogo da final com a França no banco de suplentes, depois entrou aos 79 minutos para o lugar de Renato Sanches e aos 109 minutos marcou o golo de uma vida, de uma geração, de um país.Porque recordar é viver eis o golo de Éder e que golo!Portugal é campeão da Europa de futebol.