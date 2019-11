Eduardo ainda sonha com regresso à seleção nacional

Campeão europeu em 2016, ainda que sem sair do banco de suplentes, o guardião de 37 anos confessou o desejo de voltar à seleção nacional orientada por Fernando Santos.



"Claro que sim [tenho o sonho de ser convocado]. Sei que é difícil, mas que, jogando, estarei entre os disponíveis para o que o selecionador entender. Ele conhece-me, sabe do meu trabalho, eu estou disponível e ambiciono [voltar], é um objetivo da minha carreira até deixar de jogar", disse à margem de uma visita de uma delegação do clube à escola EB1 de Santo António, em Padim da Graça (Braga).



Depois das vitórias com o Besiktas (3-1), que deixou os minhotos muito perto do apuramento para a fase seguinte da Liga Europa, e em Guimarães, diante do Vitória (2-0), para o campeonato, o Sporting de Braga parece ter colocado um fim à 'mini' crise após a derrota com o Boavista (2-0) e o empate caseiro com o Famalicão (2-2), para a I Liga.



"Nós só temos uma identidade, talvez na Liga Europa tenhamos melhores resultados, porque temos sido mais eficazes, [mas] no campeonato também temos feito boas exibições, temos tido alguma infelicidade em alguns jogos que nos podiam dar agora outra classificação, mas estamos a fazer um excelente trajeto e temos feito grandes jogos. Esperamos ser mais eficazes para ter outros resultados, para estarmos lá em cima, como merecemos", disse.



Questionado sobre a importância do triunfo em casa do grande rival e das palavras críticas de António Salvador depois do empate com o Famalicão para ultrapassar essa fase menos boa, Eduardo considerou que foi "uma vitória importante e convincente", num "jogo especial para os adeptos" e que os jogadores sabem da "ambição do presidente".



"Sabemos da vontade que o presidente tem de ganhar, ele apenas transmitiu isso e nós respeitamos. Ele sabe que nós damos sempre o nosso melhor, que tentamos sempre os melhores resultados e também sabemos que ele está sempre do nosso lado", disse.



Titular nos dois últimos jogos, Eduardo elogiou os colegas de posição, Matheus e Tiago Sá: "Temos um grupo de guarda-redes ambicioso e de grande qualidade, lutamos os três para jogar, eu quero jogar, como é óbvio, e estamos aqui para ajudar a equipa, seja qual for a decisão do treinador", disse.



O Sporting de Braga recebe, no sábado (18:30), o Gil Vicente, na quarta eliminatória da Taça de Portugal e, embora deixando elogios à equipa e treinador [Vítor Oliveira] da equipa de Barcelos, Eduardo frisou as ambições dos bracarenses na competição.



"Temos que ter atenção em todos os jogos, na Taça por vezes são diferentes, porque as equipas mais pequenas ambicionam conquistar algo. O Gil Vicente é uma boa equipa, organizada, tem um excelente treinador e de certeza que vem aqui com a ambição de seguir, mas nós também queremos, jogamos em casa e vamos querer passar. Temos um grande objetivo nas taças [de Portugal e da Liga]", disse.