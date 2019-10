Empresário saúda regresso de Rúben Semedo à seleção

O representante do futebolista deixa palavras de agradecimento ao selecionador nacional, Fernando Santos, por se ter lembrado do jovem jogador, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso.



Em tempo de paragem no campeonato português entra em cena a seleção nacional com a participação em dois jogos com o Luxemburgo e a Ucrânia a contar para a fase de apuramento para o Euro2020.



Fernando Santos divulgou a lista de 25 convocados com algumas novidades, entre as quais Ruben Semedo.



O defesa do Olympiacos, depois de problemas com a justiça espanhola, durante a passagem pelo Villarreal de Espanha, cumpre empréstimo na Grécia.



Os números na equipa orientada por Pedro Martins jogam a favor do central: 11 jogos e 3 golos marcados, neste último aspeto, o melhor registo de sempre numa temporada.