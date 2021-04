Estoril Praia empata com Casa Pia no caminho rumo à I Liga

O Estoril Praia prosseguiu hoje a sua caminhada rumo ao regresso à Liga de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Casa Pia, no jogo que inaugurou a 30.ª jornada da II Liga.



Frente a um adversário comodamente instalado na parte de cima da tabela, o Estoril, que podia ter festejado a subida nesta ronda - precisava de vencer hoje e que se registasse um empate no encontro entre Académica e Desportivo de Chaves -, ainda esteve em desvantagem, depois do golo de Saviour Goodwin, aos 13 minutos, mas igualou dois minutos depois, por Vidigal.



O jogo foi bastante repartido e interessante na primeira parte e deu sinal de que poderia ter mais golos, depois dos dois verificados no primeiro quarto de hora.



Após os golos, o equilíbrio manteve-se, mas, com o decorrer dos minutos, as oportunidades de golo foram escasseando, com as duas equipas a preferirem não sofrer.



Na fase final da partida, as duas equipas ainda deram alguns sinais de algum inconformismo, mas o empate manteve-se, resultado que não prejudica as ambições de subida dos 'canarinhos', enquanto o Casa Pia segue num tranquilo sétimo lugar.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.



Estoril Praia – Casa Pia, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Saviour Goodwin, 13 minutos.



1-1, Vidigal, 15.



Equipas:



- Estoril Praia: Thiago, Carles Soría, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa (Rosier, 84), Crespo, André Franco (João Mendes, 63), Vidigal, Harramiz (Murilo, 84) e Yakubu Aziz (André Clóvis, 77).



(Suplentes: Daniel Figueira, João Diogo, João Mendes, Chiquinho, Murilo, Rosier, Valente, Bruno Lourenço e André Clóvis).



Treinador: Bruno Pinheiro.



- Casa Pia: Ricardo Batista, Sousa (Marvin Martins, 46), Zach, Kelechi, Jefferson, Christian, Vítor Gonçalves, Banjaqui (Vitó, 82), Saviour Goodwin (Poloni, 82), Jota (Diego Medeiros, 73) e Camilo (Malik, 66).



(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Diego Medeiros, Vitó, Zolotic, Djoussé, Matheus Dantas, Martins e Malik).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Gamboa (41), Zach (47), Camilo (56) e Saviour Goodwin (72).



Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.