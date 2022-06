"Estou na seleção pela consistência e quero ficar no Sporting"

"Tento abstrair-me disso (sobre uma eventual transferência). Hoje em dia temos acesso às redes sociais, jornais e tento apenas estar focado na seleção. É isso que vou fazer enquanto estiver aqui. Estou focado no Sporting, na seleção, como já disse. Tenho contrato com o Sporting e o objetivo é cumprir o contrato com o Sporting. Não penso nisso (em sair)", transmitiu o médio 'leonino', em conferência de imprensa.



Matheus Nunes reforçou que "não adianta estar a pensar numa transferência para uma liga diferente", salientando que o Sporting é um "grande clube", e não esconde que a "consistência" obtida na temporada 2021/22 lhe possibilitou a chamada à seleção AA.



"Acho que ser consistente o ano todo é a palavra-chave. Estou numa grande equipa, se não fosse por eles (jogadores do Sporting) não estaria aqui (na seleção). Fizemos uma grande temporada e, se não fosse pelo desempenho no clube, de certeza que não estaria aqui", observou.



O médio de 23 anos, que conta até agora com sete internacionalizações pela equipa principal das 'quinas', foi suplente utilizado nas duas primeiras jornadas da 'poule' em Sevilha, contra a Espanha (1-1), e em Lisboa, com a Suíça (4-0).



Contudo, a condição de suplente na equipa liderada por Fernando Santos "não interessa" para o médio, que prefere destacar a importância de "tentar voltar a vencer" uma prova que os lusos conquistaram em 2019, no Porto.



O confronto com os checos, agendado para quinta-feira, será, "de certeza, muito difícil", face à "qualidade e organização" que o próximo adversário de Portugal apresenta em campo.



"Têm muita qualidade, são organizados, jogam em bloco baixo e saem rápido para o contra-ataque. Vamos tentar ganhar os três pontos, estamos a representar Portugal", concluiu.



Com a goleada imposta à Suíça, Portugal passou a liderar o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou na receção à Espanha (2-2), terceira colocada, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.



O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19:45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.



Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.



A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.