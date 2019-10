Euro 2020. Fernando Santos enaltece Ucrânia e acredita numa vitória em Kiev

Foto: Sergey Dolzhenko/EPA

"Vai ser um jogo de altíssimo nível. Tem todos os ingredientes para ser assim. Duas grandes equipas, de qualidade técnica elevada. A Ucrânia demonstrou em Portugal e tem demonstrado na qualificação a sua qualidade. Mas acredito que, com dificuldade ou mais dificuldade, Portugal pode chegar à vitória. Acredito que sim", afirmou Fernando Santos.



O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo B, no Estádio Olímpico de Kiev, palco do encontro que está agendado para segunda-feira.



"A Ucrânia vale pelo seu todo. Tem jogadores de muita qualidade. É muito bem organizada e tem uma posse de bola incrível", acrescentou o técnico de 65 anos.



Apesar de Portugal estar em excelente posição de poder alcançar o apuramento para a fase final do próximo Europeu, Fernando Santos optou por jogar pelo seguro e lembrou que "nada está garantido".



"Há três equipas com possibilidades de chegar à fase final. A Sérvia está numa situação mais difícil, mas não está afastada. Queremos cumprir o nosso objetivo e para cumprir o nosso objetivo temos que vencer este jogo", frisou.



Numa sala repleta de ucranianos (cerca de 60), a última questão da conferência de imprensa `calhou` a um jornalista da `casa`, que optou por apenas agradecer à seleção portuguesa o "bom tempo" que trouxeram a Kiev, numa intervenção que fez soltar uma gargalhada a Fernando Santos.



Na capital ucraniana está sol e os termómetros, pelo menos durante o dia, apontam para os 22, 23 graus.



"Já estive duas vezes em Kiev. Na última vez vim de férias, agora venho para jogar e quero ganhar", concluiu o selecionador nacional.



A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.





O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 19:45 (21:45 horas locais) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.





C/ Lusa