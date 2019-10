Euro 2020. Pepe alerta para jogo "extremamente difícil" em Kiev

"O nosso objetivo é estar no Europeu e este jogo dita o primeiro objetivo que é ganhar o grupo. Estamos bem, estamos confiantes, sabemos da importância deste jogo e sabemos que vai ser extremamente difícil", afirmou Pepe.



O central do FC Porto falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo B, no Estádio Olímpico de Kiev, palco do encontro que está agendado para segunda-feira.



"Para podermos vencer, temos que ter um espírito de equipa muito forte. Temos que demonstrar toda a nossa qualidade, a qualidade que Portugal tem mostrado nos últimos anos", referiu o jogador de 36 anos.



Pepe considerou que a Ucrânia tem um estilo de jogo "muito parecido" com o da seleção portuguesa e desvalorizou o nulo entre as duas equipas no arranque da fase de apuramento, em Lisboa.



"Já conseguimos fazer muitas coisas boas e não por um empate que vamos fazer as coisas diferentes. Nesse jogo, por exemplo, tivemos muitas ocasiões para marcar. Para ganhar, sabemos que temos que trabalhar mais e corre mais que o nosso adversário, ganhar mais duelos. É isso que vamos procurar fazer,", garantiu.



Em Kiev, Pepe irá somar a sua 108.ª internacionalização e vai ficar apenas a três de se tornar no defesa central com mais jogos de sempre pela seleção nacional.



Caso seja também utilizado em novembro frente a Lituânia e Luxemburgo, Pepe pode acabar o ano de 2019 em igualdade com Fernando Couto, detentor do recorde (110).



A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.





O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 19:45 (21:45 horas locais) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.







C/ Lusa