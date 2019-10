Euro 2020. Portugal na máxima força em Kiev

Lusa Comentários 13 Out, 2019, 17:32 / atualizado em 13 Out, 2019, 17:32 | Seleção Nacional

No treino de adaptação ao Estádio Olímpico, o selecionador Fernando Santos contou com todos os 24 jogadores, incluindo o lateral Mário Rui, que já está sem qualquer problema físico, depois de ter estado limitado durante a última semana.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os jogadores da seleção nacional fizeram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, sob o olhar atento de Fernando Santos e também do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que assistiu ao arranque do apronto.

Durante esse período, como é habitual, os três guarda-redes aqueceram à parte do grupo.

A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.

O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 19:45 (21:45 horas locais) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.