Euro feminino: Andreia Jacinto falha fase final devido a lesão

A jovem média, de 20 anos, foi "dada como inapta pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", tendo sido dispensada dos trabalhos da seleção nacional, que já se encontra em Inglaterra, para disputar o Euro2022 da categoria.



"A centrocampista, que não viajou com a equipa para Manchester, submeteu-se a uma avaliação médica em Portugal e os exames confirmaram que não estará apta a tempo de participar nos jogos que a armada lusa vai disputar no Europeu", refere o comunicado divulgado no sítio oficial da FPF.



O selecionador Francisco Neto terá agora de chamar uma atleta para substituir Andreia Jacinto, que recentemente deixou o Sporting para se transferir para as espanholas da Real Sociedad.



Esta será, de resto, a segunda alteração à convocatória inicial, uma vez que o técnico já tinha sido obrigado a chamar a defesa Lúcia Alves, do Benfica, para o lugar da também lesionada Mariana Azevedo, do Famalicão.



Portugal, que participa pela segunda vez num Europeu feminino, integra o grupo C da competição, em que defrontará a Suíça, no sábado, os Países Baixos (13 de julho) e a Suécia (17 de julho).



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.







Lista de convocadas:



- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).



- Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão, Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).



- Médios: Andreia Norton (Benfica), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto, Francisca Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).



- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).