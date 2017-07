Euro feminino: Carolina Mendes e Amanda da Costa titulares

Lusa 23 Jul, 2017, 16:34 | Seleção Nacional

O selecionador Francisco Neto fez alterações em relação ao 'onze' do jogo da primeira jornada, em que Portugal perdeu com a Espanha, trocando a avançada Ana Leite por Carolina Mendes e a extremo Suzane Pires por Amanda da Costa.



Assim, diante das escocesas, em jogo que terá início às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), o técnico português deverá manter uma linha defensiva com a guarda-redes Patrícia Morais, Ana Borges no lado direito e Dolores Silva na esquerda, com Sílvia Rebelo e Carole a centrais.



No meio-campo estarão Tatiana Pinto, Vanessa Marques e Amanda da Costa e na linha da frente Cláudia Neto, Diana Silva e Carolina Mendes.



No lado da Escócia, a selecionadora Anne Signeul não contará com a avançada Jane Ross, que sofreu uma lesão num ombro na estreia com a Inglaterra, num jogo em que as escocesas foram goleadas por 6-0.



A técnica sueca, que a seguir ao Europeu assumirá os 'destinos' da Finlândia, fez sair não só Jane Ross, mas também Frankie Brown e Chloe Arthur, entrando na equipa Rachel McLauchlan, Lana Clelland e Kirsty Smith.



O jogo de hoje será arbitrado pela húngara Katalin Kulcsár.