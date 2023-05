Euro sub-17: Filipe Ramos garante seleção confiante para decisão com a França

"Sinto a equipa confiante. É um jogo em que só temos um resultado favorável, que é a vitória. Sabemos que o empate não nos permite jogar os quartos-de-final e nós queremos muito lá chegar", afirmou Filipe Ramos, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Depois de uma derrota, por 4-0, frente à Alemanha, na primeira jornada, e de um triunfo sobre a Escócia, por 2-1, na segunda ronda, Portugal defronta na terça-feira a França, detentora do troféu, e está obrigado a vencer para garantir a passagem aos quartos de final.



"Nós estamos bem, vimos de uma vitória, a vitória fez-nos bem. Eu sinto-os muito mais felizes, como é evidente. Se jogarmos bem, vamos conseguir fazer o nosso jogo, o jogo que nos caracteriza e nós vamos em ascendente, o que pode ser determinante para o resultado. Mas, como é evidente, a França joga com dois resultados e é uma boa equipa", disse Filipe Ramos, lembrando a qualidade da equipa gaulesa, que venceu a última edição da prova, no ano passado.



O guarda-redes André Moreira garantiu que a equipa está focada no encontro com a França, e deixou uma garantia: "Não queremos sair daqui na fase de grupos, queremos passar à próxima fase e honrar o nome de Portugal. Sabemos o que temos de fazer dentro de campo, o que temos de fazer na defesa e ataque e qual terá de ser o nosso pensamento para nunca irmos abaixo em qualquer momento da partida".



Com a Alemanha já apurada para os 'quartos' e com o primeiro lugar assegurado, com seis pontos, Portugal segue em igualdade pontual (três) com a França, que, por ter vantagem na diferença de golos, garantirá a segunda posição em caso de empate com a formação lusa.



"Os franceses são fortes, têm uma equipa muito bem organizada, mas estamos a trabalhar para os conhecermos ainda melhor e conseguirmos triunfar no encontro de amanhã (terça-feira). Estamos unidos e concentrados no nosso objetivo principal neste momento, que é passar a fase de grupos. Depois disso, os objetivos serão outros", disse o guardião do Benfica, que foi suplente nos encontros com a Alemanha e a Escócia.



Portugal e França jogam na terça-feira, a partir das 14:00 (hora de Lisboa), em Balmazújváros, na Hungria.



À mesma hora, a Alemanha, que lidera o Grupo C, defronta a Escócia, última classificada e já sem qualquer hipótese de apuramento para os quartos de final.