Euro sub-17. Portugal à procura do terceiro troféu

Portugal conta no currículo com dois títulos de campeão de sub-17, em 2003 e 2016, depois de já ter conquistado outros quatro troféus, em 1989, 1995, 1996 e 2000, quando a competição era ainda limitada a jovens atletas até aos 16 anos, algo que ocorreu até 2001.Contabilizando as provas continentais de sub-16, que se realizaram entre 1982 e 2001, Portugal apenas é superado pela Espanha no número de troféus amealhados, com o país vizinho a somar nove (1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008 e 2017).A última conquista, há sete anos, teve lugar no Azerbaijão, onde um conjunto em que despontavam nomes como Diogo Costa, Diogo Dalot, Florentino, Jota ou Rafael Leão se impôs na final precisamente aos espanhóis, no desempate por grandes penalidades. Esta mesma geração, então liderada por Hélio Sousa, viria, dois anos depois, a conquistar igualmente o título europeu de sub-19.





Percurso imaculado



A seleção lusa, agora comandada por Filipe Ramos, vai participar pela 10.ª vez num Europeu de sub-17, em que ficou integrada no Grupo C, juntamente com Alemanha, Escócia e a detentora do troféu, a França, que no ano passado bateu os Países Baixos na decisão em Israel, depois de ter afastado a formação portuguesa nas meias-finais.



De resto, esta poule juntou as duas seleções que melhor desempenho tiveram na fase de apuramento, já que Portugal e França foram as únicas formações a somar por vitórias o número de jogos realizados, ou seja, três na primeira fase de qualificação e outras três na Ronda de Elite.



Para garantir uma vaga na competição que vai decorrer na Hungria entre esta quarta-feira e 2 de junho, a seleção nacional ultrapassou, numa primeira fase, o Cazaquistão (6-1), as Ilhas Faroé (3-0) e a Eslovénia (2-0), com todos os jogos do grupo a realizarem-se no Algarve.



Seguir-se-ia a derradeira "filtragem" com vista à fase final do Euro2023, a Ronda de Elite, em que a equipa das quinas voltou a jogar em casa, em Viseu, carimbando a qualificação com 100% de aproveitamento perante Eslováquia (2-0), Polónia (1-0) e República Checa (2-0).





Outros grupos



Nos outros três grupos do Europeu, a anfitriã Hungria vai defrontar Polónia, Irlanda e País de Gales no Grupo A, enquanto o Grupo B reservou um duelo entre Espanha e Itália, a que se juntam Sérvia e Eslovénia. Já o Grupo D, conta com Inglaterra, Países Baixos, Croácia e Suíça.



Os "herdeiros" de antigos campeões como João Moutinho, Samir Nasri, Nuri Sahin, David de Gea, Thiago Alcântara, Marc-André ter Stegen, Mario Götze, Memphis Depay ou Nathan Aké serão encontrados em 2 de junho, quando se disputar a final da 20.ª edição do Euro de sub-17.



Até lá, as 16 seleções presentes vão discutir os dois primeiros lugares de cada grupo, entre quarta-feira e 24 de maio, que darão acesso aos quartos de final, agendados para 27 de maio, enquanto as meias-finais decorrerão três dias depois, em 30 de maio.



Portugal estreia-se no Grupo C esta quarta-feira, frente à Alemanha, em Debrecen, seguindo-se os duelos com Escócia, no sábado, na mesma cidade, e França, em 23 de maio, em Balmazújváros.