Euro sub-21. André Amaro pede superação ante Inglaterra

”, frisou o defesa do Vitória de Guimarães, de 20 anos, em conferência de imprensa.Portugal, que foi segundo classificado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta da "poule" C, no domingo, a partir das 17h00 em Lisboa, no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, no terceiro encontro da próxima fase da competição.”, analisou.Depois de vitórias sobre República Checa e Israel, ambas por 2-0, os ingleses repetiram esse resultado diante da Alemanha, na quarta-feira, num jogo em que pouparam alguns titulares, mas ainda contribuíram para a queda da tricampeã e atual detentora do cetro, que tinha derrotado a equipa das quinas na final da edição de 2021 (1-0), na Eslovénia.”, notou André Amaro, aludindo ao êxito crucial sobre a Bélgica (2-1), na terça-feira.Portugal apurou-se pela terceira vez nas últimas cinco edições para a fase a eliminar do Europeu de sub-21 e volta a estar integrado no lote de oito finalistas, tal como aconteceu há dois anos, quando chegou a vencer o conjunto dos "três leões" na primeira fase (2-0).”, considerou.A equipa orientada por Rui Jorge voltou esta quinta-feira a treinar no relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, capital da Geórgia, numa sessão matinal em que o avançado Pedro Neto evoluiu sem limitações, um dia após ter realizado apenas gestão de esforço.”, afiançou André Amaro, quando questionado sobre a meta de superar as finais perdidas em 1994, 2015 e 2021 com um inédito cetro.