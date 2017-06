Euro sub-21: Defesa Edgar Iê já participou na sessão de treino da seleção portuguesa

Lusa 22 Jun, 2017, 22:36 / atualizado em 22 Jun, 2017, 22:38 | Seleção Nacional

O jogador, dos quadros do Belenenses, esteve a contas com um traumatismo na perna direita, que o impediu na sessão de treino de quarta-feira de treinar com os companheiros, mas hoje já participou no apronto, nos 15 minutos que foram abertos à comunicação social.



Também Daniel Podence, a contas com uma mazela muscular, participou na sessão e deve, igualmente, ser opção para a decisiva partida frente à Macedónia.



Em sentido inverso, o defesa-central Rúben Semedo e o médio Bruno Fernandes vão falhar a partida, uma vez que já viram dois cartões amarelos nesta competição e terão de cumprir um jogo de suspensão.



Portugal defronta na sexta-feira a Macedónia, na terceira e última jornada do grupo B do Campeonato da Europa de sub-21, que se realiza na Polónia, uma partida em que apenas o triunfo poderá fazer a formação lusa ainda sonhar com o apuramento para as meias-finais da prova.



A partida está agendada para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no estádio da cidade de Gdynia, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.