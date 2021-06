Euro sub-21. Diogo Dalot não acredita em desgaste frente à Espanha

", apontou o defesa, em videoconferência de imprensa.Portugal encara a pentacampeã e detentora do título Espanha (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019) na quinta-feira, às 18h00 (17h00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, na Eslovénia, três dias após a vitória sobre a Itália nos "quartos" (5-3, após prolongamento).", advertiu.A equipa das quinas ainda desperdiçou vantagens de 2-0 e 3-1 frente aos transalpinos, sofrendo os primeiros golos à quarta partida nesta fase final, cenário que Diogo Dalot assegura "não manchar qualquer tipo de imagem demonstrada na fase de grupos".", enalteceu o lateral dos ingleses do Manchester United.





Posição à esquerda e espanhóis







Diogo Dalot, de 22 anos e emprestado esta temporada aos transalpinos do AC Milan, regressou no último jogo ao lado direito do quarteto defensivo, em função da ausência de Thierry Correia, na sequência de três jogos na fase de grupos como lateral canhoto.", contou.Com dois golos em 33 jogos pelo AC Milan, o defesa espera "" no Europeu de sub-21 uma "", meta dependente de um triunfo sobre a Espanha, que também precisou do prolongamento para afastar a Croácia (2-1).", projetou.Diogo Dalot espera um oponente "forte e que gosta de ter bola", no qual desponta o extremo Brahim Díaz, com quem dividiu balneário em Milão e comentou "muito por alto" o encontro ibérico, que será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg e definirá o adversário de Países Baixos ou Alemanha na final da prova, agendada para domingo, em Ljubljana.", finalizou.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.