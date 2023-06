Euro sub-21: Estreia desastrosa de Portugal torna jogo com Países Baixos decisivo

O resultado só surpreenderá quem não assistiu ao jogo, tendo em conta a fraca exibição da seleção lusa, marcada por falta de atitude, de ideias, de agressividade defensiva e ofensiva, e excesso de lentidão, sobretudo na primeira parte.



A equipa georgiana revelou mais determinação e vontade de ganhar, pela forma agressiva e intensa como disputou cada lance, em contraste com a postura dos jogadores portugueses, cuja exibição foi ainda agravada por uma atuação comprometedora do setor defensivo, em particular do central Tomás Araújo, que tem participação ativa nos dois golos, e ainda por cima fez-se expulsar aos 76 minutos, ao tentar travar um contra-ataque da equipa anfitriã.



Na segunda parte, Rui Jorge tentou reverter o rumo dos acontecimentos, com a entrada simultânea de Francisco Conceição e de Henrique Araújo, para os lugares de Afonso Sousa e Vitinha, e a equipa melhorou de produção, encostou a Geórgia às imediações da sua área, mas não teve soluções para contornar a falta de espaço com que se deparou perante a postura defensiva dos georgianos.



Esta derrota inesperada da seleção portuguesa confere já ao segundo jogo, frente aos Países Baixos, no sábado, caráter decisivo, visto que outro resultado que não a vitória deixará Portugal numa posição muito complicada em termos de apuramento para os quartos de final.



No outro jogo do grupo registou-se um nulo entre a Bélgica e os Países Baixos, resultado que traduz o equilíbrio que marcou a partida e o receio de ambas as equipas de perderem o jogo inaugural.



Quem não se pôs a jeito para surpresas, na primeira jornada do grupo B, foi a Espanha, pelo seu histórico sempre favorita à conquista do título, que venceu a Roménia por 3-0, enquanto a Ucrânia derrotou a Croácia, por 2-0.



A fase final do Campeonato de Europa disputa-se na Roménia e Geórgia, nas cidades de Cluj-Napoca, Bucareste, Batumi, Kutaisi e Tbilissi, entre 21 de junho e 08 de julho.