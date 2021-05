Euro sub-21. Fábio Vieira aponta união do grupo para vencer a Itália

“Temos um grupo forte e bastante unido. Apesar de não estarmos muito tempo uns com os outros, é um grupo que se dá todo bem, todos estão interligados no mesmo objetivo e queremos muito usar isso como uma força também para, quando chegarem os jogos, conseguirmos ser mais fortes e ganhar”, disse, em entrevista à agência Lusa.



O médio ofensivo, de 20 anos, vive a temporada de afirmação enquanto jogador da equipa principal do FC Porto, onde participou em 29 encontros – mais quatro pela formação secundária -, seis dos quais na Liga dos Campeões, mas rejeitou ter “mais responsabilidades”, com todos os atletas a desempenharem “um papel importante”.



“Todos os que estão aqui têm as mesmas responsabilidades, por isso é que foram escolhidos. Todos têm um papel muito importante e cada um terá de dar o seu melhor para conseguir o seu espaço, jogar e ajudar Portugal, acima de tudo”, sublinhou.



Depois de uns primeiros dias “de adaptação” na concentração da seleção sob as ordens do selecionador Rui Jorge, Fábio Vieira expressou que a equipa está “a treinar com um único objetivo e com o pensamento simplesmente na Itália”, nos "quartos".



“É um adversário difícil. A Itália tem sempre formações muito boas e não há favoritos para ganhar a competição. Todas as equipas que passaram a fase de grupos têm qualidade e argumentos para poder chegar longe, mas temos de olhar para o nosso trabalho”, realçou, preferindo destacar o coletivo transalpino a atletas em concreto.



O duelo está agendado para segunda-feira, às 21h00 (20h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, e o vencedor mede forças com Espanha ou Croácia na quinta-feira, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 6 de junho, de novo em Ljubljana, às 21h00 (20h00 em Lisboa).



Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de covid-19.