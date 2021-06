Euro sub-21. Florentino vinca serenidade lusa perante Itália

“Acho que a base de tudo foi a tranquilidade, porque sabíamos que tínhamos qualidade e teríamos de ter paciência para alcançar a vitória. Claro que foi um golo que não nos caiu muito bem [o 3-3, aos 89 minutos], mas a equipa reagiu muito bem e conseguimos construir com calma o nosso resultado”, avaliou o médio, em declaração aos jornalistas.



Portugal apurou-se na segunda-feira pela quarta vez para as meias-finais do campeonato da Europa de sub-21, ao derrotar a Itália nos ‘quartos’, num encontro em que ainda chegou a desperdiçar vantagens de 2-0 e 3-1, mas venceu no prolongamento por 5-3.



“Foi um jogo que nos desgastou muito a nível físico e psicológico. Tal como estávamos à espera, foi muito difícil e mesmo até à última. Acho que só demonstra que nenhum jogo está ganho. Não podemos dar nada como adquirido e temos de estar sempre focados do início ao fim”, frisou Florentino, que rendeu o avançado Gonçalo Ramos, aos 69 minutos.



Do banco de suplentes também saíram para o relvado os extremos Jota e Francisco Conceição, autores dos dois tentos decisivos em tempo extra, corroborando a visão do médio do Benfica de que “todos estão disponíveis para ajudar” em qualquer contexto.



“Penso que foi o ‘mister’ a dizer que aqui não há titulares. Se calhar, aqueles que não entraram neste jogo podem ser titulares no próximo. Nunca sabemos. Tudo depende das circunstâncias do jogo e daquilo que precisamos para ferir o adversário. Agora, a equipa está toda pronta. Não há titulares nem suplentes e somos uma equipa”, considerou.



Assumindo estar “sempre pronto a ajudar” Portugal, após ter somado 11 jogos durante o ano de empréstimo aos franceses do Mónaco, Florentino revelou antes do treino desta tarde no Parque Tivoli, em Ljubljana, as palavras de Rui Jorge no final do último jogo.



“Deu-nos mérito por aquilo que conseguimos, até porque não é qualquer equipa que consegue alcançar o que conseguimos. Estamos conscientes do nosso trabalho e sabemos que há sempre pontos a melhorar e outros para continuar a fazer bem”, notou, vincando os conselhos que o Presidente da República fez questão de passar ao grupo.



Marcelo Rebelo de Sousa assistiu ao encontro com a Itália em Ljubljana, no segundo de três dias de visita oficial à Eslovénia, e desceu aos balneários a seguir ao apito final para festejar a vitória com a comitiva lusa, sem deixar escapar a habitual fotografia conjunta.



“Claro que é sempre bom ver o Presidente do nosso país a estar connosco e a dar-nos apoio, mas, como ele nos disse, temos de estar focados no próximo jogo. Ainda não ganhámos nada. Temos uma nação ao nosso lado a apoiar e queremos que assim continue, porque essa força positiva ajuda-nos muito”, admitiu Florentino, de 22 anos.



Portugal defronta nas meias-finais a pentacampeã e detentora do título Espanha (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019), que afastou a Croácia (2-1, após prolongamento), na quinta-feira, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, na Eslovénia.



“Pode-se esperar o mesmo desde o início do Europeu: uma seleção unida, a dar tudo do início ao fim e tenta sempre demonstrar o seu melhor futebol. Vamos jogar contra uma Espanha que toda a gente conhece e tem muita qualidade a nível técnico e de intensidade. Iremos prepararmo-nos da melhor maneira para estar prontos”, concluiu.