Euro sub-21. Golo de João Neves entre os melhores

Aos 56 minutos do encontro disputado no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, capital da Geórgia, o médio do Benfica aproveitou um centro na esquerda de Fábio Silva, que fletiu num adversário, para inaugurar o marcador com um remate de primeira em zona frontal.

Yorbe Vertessen ainda igualou, aos 65 minutos, mas Portugal assegurou um êxito crucial aos 89, com uma grande penalidade convertida pelo capitão Tiago Dantas, beneficiando também do empate entre Geórgia e Países Baixos (1-1) para rumar aos quartos de final.

João Neves, de 18 anos, estreou-se a marcar no seu terceiro duelo no escalão de sub-21 e concorre com o georgiano Zuriko Davitashvili, o inglês Harvey Elliott e o francês Rayan Cherki entre os candidatos ao melhor tento da jornada, cuja votação é aberta ao público.

Portugal, que foi segundo classificado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta da "poule" C, no domingo, a partir das 17h00 em Lisboa, no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, no terceiro jogo dos "quartos" do Europeu de sub-21.