Euro sub-21. Portugal concentra-se para uma semana de estágio

O treinador Rui Jorge convocou 23 jogadores na sexta-feira, sobressaindo os regressos do médio Romário Baró (FC Porto), por troca com Pedro Gonçalves (Sporting), chamado por Fernando Santos para o Euro2020, e dos avançados Jota (Valladolid) e Rafael Leão (AC Milan), ausentes por lesão da fase de grupos ocorrida entre 24 e 31 de março.



Vencedor do grupo D, com nove pontos, resultantes de um pleno de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), a seleção portuguesa de sub-21 vai treinar durante a semana na Cidade do Futebol, tendo em vista o encontro dos quartos de final frente à Itália, em 31 de maio, às 21h00 (20h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana.



O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia em 3 de junho, às 18h00 (17h00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 6 de junho, de novo em Ljubljana, às 21h00 (20h00 em Lisboa).



Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de covid-19.



Ao contrário dos 24 jogos à porta fechada da primeira fase, a ronda eliminatória do principal torneio continental de seleções de esperanças será disputada sem bancadas vazias e tem bilhetes à venda desde sexta-feira no sítio oficial da UEFA na Internet.



A entidade reguladora do futebol europeu ainda não especificou se haverá limite de assistência nos estádios de Ljubljana e Maribor, na Eslovénia, e de Budapeste e Székesfehérvár, na Hungria, os quatro escolhidos para as decisões do Euro sub-21.