Euro sub-21. Portugal defronta a estreante Geórgia

Portugal conta com os 23 jogadores convocados operacionais para defrontar a Geórgia, única estreante da 24.ª edição do torneio continental, que chegou a perder com os atuais vice-campeões (1-4) em setembro de 2022, num desafio particular disputado na Covilhã.



Essa partida resume o histórico de embates entre as duas seleções neste escalão e foi o primeiro dos cinco ensaios cumpridos pela equipa das quinas para a fase final, à qual chegou após ter terminado o Grupo 4 de qualificação no primeiro posto, com 28 pontos.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos acedem à fase seguinte da 24.ª edição do campeonato da Europa de esperanças, que tem 16 participantes pela segunda vez seguida e decorre a partir de hoje entre três cidades da Geórgia e duas da Roménia, estando a decisão aprazada para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.



Finalista vencida em 1994, 2015 e 2021, a formação comandada por Rui Jorge entra em campo às 17h00 de Lisboa, no Estádio Boris Paichadze, numa partida com arbitragem do norueguês Espen Eskas, que vai decorrer à mesma hora do jogo entre os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica, os outros adversários do grupo.O treinador nacional Rui Jorge durante a conferência de imprensa de antevisão do duelo com a anfitriã Geórgia, assegurou: "As lesões (de Fábio Vieira, Tomás Tavares e David da Costa) condicionaram-nos, mas continuamos a ter uma excelente seleção. É lógico dizer que, se não tivessem existido estas lesões, o grupo eventualmente não seria este, mas acredito bastante e estou contente com o comportamento de quem cá está. Como jogadores de qualidade que são, acredito que teremos um bom desempenho".