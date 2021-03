Euro sub-21. Portugal defronta Suíça com apuramento na mira

Líder isolada da "poule", com seis pontos, graças aos triunfos sobre Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), a formação de Rui Jorge encara os helvéticos às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.



Um empate assegura a vitória no Grupo D e uma vaga na próxima fase, que também poderá ser confirmada com uma derrota por um golo frente à Suíça, exceto 1-0 ou 2-1, ou se a Croácia não derrotar a Inglaterra à mesma hora, em Koper, também na Eslovénia.



Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal apresenta os 23 jogadores convocados aptos para medir forças com os helvéticos, que defrontou por 15 ocasiões no escalão de esperanças, somando 10 vitórias, três empates e duas derrotas.



A Suíça reparte o segundo lugar com a Croácia, ambas com três pontos e os mesmos golos marcados e sofridos, embora com desvantagem no confronto direto (2-3), ao passo que a Inglaterra está em último, sem pontos e com hipóteses remotas de qualificação.



A primeira fase do Europeu de sub-21 decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, a decorrer entre 31 de maio e 6 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénia, países coorganizadores da prova.