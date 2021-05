Euro sub-21: Portugal treina sem limitações no regresso aos treinos na Eslovénia

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, a formação orientada por Rui Jorge realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, estando distribuída por três grupos distintos no relvado do Estádio de Atletismo e Futebol de Kodeljevo.



O defesa Tiago Djaló esteve condicionado nos últimos dois treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, por fadiga muscular, mas já evoluiu sem limitações na zona leste de Ljubljana, onde Portugal trabalhou maioritariamente na fase de grupos, entre 24 e 31 de março.



O primeiro apronto da seleção de sub-21 na Eslovénia, onde aterrou ao final da tarde de sexta-feira, não passou despercebido à comunidade local, com mais de uma dezena de populares a juntarem-se nas imediações do recinto para observar os jogadores lusos.



Portugal realizará o treino de adaptação ao Estádio Stozice, em Ljubljana, palco do desafio com a Itália, no domingo, às 18:00 (17:00 em Lisboa), uma hora e meia após a videoconferência de imprensa de antevisão, feita por Rui Jorge e um atleta a designar.



Vencedor do Grupo D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), Portugal defronta a Itália na segunda-feira, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, no derradeiro jogo dos quartos de final do campeonato da Europa de sub-21, com arbitragem do francês François Letexier.



O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia, em 03 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 06 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).



Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.