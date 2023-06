Euro sub-21: Portugal ultima preparação do jogo com Países Baixos sem limitações

A seleção portuguesa de sub-21 concluiu hoje sem limitações a preparação do encontro frente aos Países Baixos, da segunda jornada do Europeu da categoria, ao subir com 23 futebolistas ao relvado do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.