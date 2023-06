Euro sub-21. Vasco Sousa indiferente aos adversários

”, frisou o médio do FC Porto B, de 20 anos, em conferência de imprensa.Na sessão matinal, decorrida na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Rui Jorge contou com 22 dos 23 convocados sem limitações, ao passo que o médio Fábio Vieira, dos ingleses do Arsenal, continuou a trabalhar no ginásio pelo segundo dia consecutivo.Em campo esteve Bernardo Vital, defesa central do Estoril Praia, que tinha sido um dos dois jogadores preteridos na quarta-feira face à lista inicial de 25 pré-designados, mas foi reintegrado algumas horas depois no estágio, devido à lesão do lateral Tomás Tavares.”, indicou Vasco Sousa, que se chegou a estrear pelo conjunto principal do FC Porto em 2022/23.A comitiva nacional viaja para Tbilisi a partir das 14h15 desta quinta-feira, via aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo a chegada aprazada para as 20h00 em Lisboa.A 24.ª edição do campeonato da Europa de sub-21 vai ser disputada em três cidades da Geórgia e duas da Roménia, da próxima quarta-feira a 8 de julho, com Portugal ainda em busca do seu primeiro êxito nesta categoria, após as derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.A equipa das quinas cumprirá os três desafios do Grupo A na capital da Geórgia, Tbilisi, sempre às 17h00 em Lisboa, frente aos anfitriões, que se estreiam (quarta-feira), aos Países Baixos, campeões em 2006 e 2007 (dia 24 de junho), e à Bélgica (27).



Portugal precisa de terminar numa das duas primeiras posições da "poule" para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 finalistas pela segunda vez seguida e cuja decisão está prevista para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi, na Geórgia.



Em disputa vão estar também três vagas para os Jogos Olímpicos Paris2024, das quais se excluem a França, apurada automaticamente como anfitriã, e a Inglaterra, inelegível.