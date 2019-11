Euro2020. Domingos Duarte falha embate de Portugal com a Lituânia

Com 24 convocados o selecionador Fernando Santos só podia inscrever 23 na lista de jogo e optou por excluir o central do Granada, que vê assim adiada a estreia oficial por Portugal.Rúben Semedo e Daniel Podence, ambos do Olympiacos, e Diogo Jota, do Wolverhampton, mantiveram-se nas escolhas do selecionador nacional e podem alcançar no Algarve a primeira internacionalização pela seleção principal.Caso vença os lituanos e, à mesma hora, em Belgrado, a Sérvia não consiga bater o Luxemburgo, Portugal garante o segundo lugar do Grupo B e qualificação para a fase final do próximo Europeu.O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

O Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.