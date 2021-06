Euro2020. "É mais difícil vencer um Europeu do que um Mundial"

O técnico, de 66 anos, que conduziu Portugal à inédita conquista de um Europeu, em 2016, referiu mesmo que é mais difícil vencer a competição continental do que um Mundial, já que a prova organizada pela FIFA “não tem as melhores equipas, porque deixa de fora algumas europeias que têm melhor nível do que outras que se qualificam de outros continentes”.



”, afirmou Fernando Santos, em entrevista à agência Lusa.”, referiu.Face ao estatuto adquirido ao longo dos anos e também pelo facto de ser o detentor do troféu, a seleção lusa faz parte do lote de principais candidatos a vencer o Euro2020, juntamente com França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e Bélgica.”, analisou Fernando Santos.





Importância da estreia



Uma vitória na estreia no Grupo F do Euro2020 de futebol, diante da Hungria, será “muito importante” para Portugal, mas Fernando Santos recusa que seja um “desastre” para o detentor do troféu se isso não acontecer.







Fernando Santos referiu que “todos os grupos encerram muitas dificuldades” e salientou o facto de a Hungria disputar dois jogos da fase de grupos em casa, em Budapeste, o primeiro dos quais precisamente frente a Portugal, na estreia, marcada para 15 de junho.



“Acredito na minha equipa, nos meus jogadores, no que vamos fazer. Vai ser um jogo muito exigente. Vencer um primeiro jogo é algo muito importante, mas não vencer não é desastroso”, ressalvou.



Pela frente, Portugal não vai ter o médio ofensivo Dominik Szoboszlai, que falha o Euro2020 devido a lesão e que, segundo Fernando Santos, é um jogador que “sobressai muito”, sendo que a Hungria “é diferente com ou sem ele”.





Convocatória foi fácil





Fernando Santos confessou que o mais difícil na elaboração de uma convocatória é escolher quem fica de fora da lista final e assumiu que a gestão de 26 futebolistas numa prova como o Euro2020 é “complicada”.



O selecionador nacional disse que não teve dificuldades em decidir quais os atletas que integram as opções para a competição, mas sim na escolha daqueles que ficaram de fora do lote, tendo em conta o “número e a qualidade” dos que poderiam ser chamados.



“Não é difícil escolher quem vai. Difícil é deixar de fora, dizer quem não vai neste lote, quando temos um conjunto alargado de jogadores, em número e qualidade. É sempre bom para os selecionadores ter um leque mais alargado do que aquele que poderá ser chamado. Aqui, o que é mais difícil para os selecionadores é quem deixam de fora”, afirmou.







William, Danilo Pereira e Palhinha convocados como médios



A grande questão da convocatória alargada para 26 jogadores acabou por recair no número de centrais que Portugal vai levar para defender o título conquistado em 2016, em França, uma vez que José Fonte e Pepe têm 37 e 38 anos, respetivamente, e que, por isso, podem estar mais sujeitos a lesões.



"Eu escolhi 23, a minha base foi a partir dos 23. Depois, é pensar, já que posso levar mais um ou dois, então o que vamos fazer? Para mim, foi claro que, tendo eu alguns jogadores que também podem estar disponíveis para fazer essa posição, não foram chamados para ser o quarto central, nenhum deles foi chamado para isso. É bom que fique claro", começou por dizer o selecionador luso, que para além de Fonte e Pepe, têm Rúben Dias, de 24 anos.



"William, Danilo e Palhinha foram convocados como médios, não como centrais. Central é central, enquanto no meio-campo e ataque, as coisas são diferentes, a polivalência é diferente. Umas vezes queremos jogadores mais rápidos, mais possantes, outras vezes a jogar mais aberto, outras mais fechado. É um maior leque de diferença de características. Posição de central não tem tanta variedade", justificou.







Recorde de Ali Daei não condiciona Ronaldo



O selecionador defende que os seis golos que distam o futebolista Cristiano Ronaldo do recorde mundial em seleções, que pertence ao iraniano Ali Daei, não condicionam o capitão luso, nem a equipa das quinas.



Com o golo anotado na vitória por 3-1 no Luxemburgo, para o Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em março último, o avançado dos italianos da Juventus passou a contabilizar 103 tentos por Portugal, em 173 jogos, e ficou a apenas meia dúzia de igualar os 109 de Ali Daei.



"Nunca me lembro de o Cristiano não estar condicionado para marcar golos. Conheço-o desde os 18 anos e ele sempre foi condicionado nesse aspeto, porque a carreira dele foi feita a pensar no golo", observou o treinador luso.



“Não tenho dúvidas nenhumas de que vai jogar mais 20 ou 30 jogos pela seleção. É como aquela questão do ketchup, em que começa a jorrar golos e rapidamente acaba esse condicionamento. Não o vai condicionar, nem condiciona a equipa", concluiu.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.



Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na sexta-feira, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.