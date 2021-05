Euro2020. Fernando Santos anuncia 26 eleitos com eventuais surpresas

O facto de a UEFA ter decidido aumentar de 23 para 26 o número de eleitos, face à pandemia e ao possível aparecimento de casos positivos, dá para o técnico luso manter as escolhas habituais e ainda "improvisar", sendo que só um lugar parece em aberto.A lista de eleitos para o Euro2020 deve ser idêntica à dos 25 chamados, em 16 de março, para os primeiros três encontros de apuramento para o Mundial de 2022, sendo que, dessa convocatória, só não deverá estar Pedro Neto.O jogador do Wolverhampton, vítima de uma lesão grave, é, para já, a única grande baixa lusa para o Euro2020, sendo que, se estivesse apto fisicamente, seria, certamente, um dos eleitos.Sem Pedro Neto, a última lista fica reduzida a 24 eleitos, sendo que o nome chamado a substituir o jogador dos Wolves deverá ser Gonçalo Guedes, jogador que está a rubricar um excelente final de época ao serviço do Valência.Autor do segundo golo mais importante da história da seleção lusa, o que valeu a vitória (1-0) sobre os Países Baixos na final da Liga das Nações, o ex-jogador do Benfica é forte candidato a repetir a presença no Mundial de 2018.Desta forma, ficará apenas uma vaga em aberto, com muitos candidatos, sendo que a mesma depende muito que setor Fernando Santos quiser reforçar.O médio Pizzi, experiente, com golo e um bom final de época, pode ser o eleito, tal como o goleador Pedro Gonçalves, os centrais Luís Neto e Rúben Semedo, os laterais Nélson Semedo e Mário Rui, o extremo Trincão, o ponta de lança Paulinho ou até o recém-naturalizado médio portista Otávio.





Lote de escolhas prováveis







Excluídos (!) e datas







De fora, ficarão, certamente, nomes que foram importantes para Portugal em anos recentes, nomeadamente William Carvalho, João Mário, Nani e Ricardo Quaresma, mais do que Ricardo Pereira ou André Gomes, e, claro, o "herói" Éder, o autor do golo mais importante de Portugal, o que valeu em 2016 a conquista do campeonato da Europa, na final com a França.





A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 12 cidades de 12 países, e Portugal integra o Grupo F, defrontando sucessivamente Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).



O selecionador nacional vai divulgar a lista dos eleitos na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa marcada quinta-feira, pelas 20h15.





c/Lusa