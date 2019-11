Euro2020: João Mário dispensado dos trabalhos da selecão portuguesa

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no dia em que os jogadores se concentraram numa unidade hoteleira de Cascais, o médio do Lokomotiv Moscovo foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance" do organismo e "dispensado dos trabalhos".



João Mário, que foi titular no último jogo de Portugal, em outubro, na Ucrânia (derrota por 2-1), junta-se a Pepe e Nelson Semedo nos nomes que já foram 'riscados' da convocatória inicial de Fernando Santos.



Entretanto, Domingos Duarte e João Cancelo foram chamados aos trabalhos da formação das 'quinas'.



Para já, a FPF não revelou se o selecionador nacional irá chamar alguém para ocupar o lugar deixado vago pelo jogador formado do Sporting e campeão europeu com Portugal, em 2016.



O Portugal-Lituânia está agendado quinta-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do grupo B.



O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).