Euro2020. Jogadores portugueses são tão consagrados que eu seria o motorista deles

“Estamos a falar de uma equipa que é a campeã em título e que ganhou a Liga das Nações. Tem jogadores de craveira mundial, de tal forma conhecidos e consagrados que eu poderia ser o motorista deles ou o responsável pelos equipamentos. Se falasse num só jogador, seria um desprimor para os outros”, disse o técnico, em conferência de imprensa.



Rossi, que fazia a antevisão do encontro de terça-feira, em Budapeste, a contar para o Grupo F, confessou que “a maior preocupação” dos húngaros “é a linha atacante” da seleção lusa, que tem “jogadores de classe mundial, inclusive no banco de suplentes”.



“Temos de jogar como equipa, de forma compacta, fechar os espaços entrelinhas e esperar que, na altura certa, tenhamos um bocadinho de sorte também. Vamos disputar este jogo como se fosse o último das nossas carreiras”, disse, referindo que “assinava já” um acordo que permitisse à Hungria vencer o jogo e a Portugal conquistar o Euro2020.



O treinador, de 56 anos, assumiu que os magiares estão “empolgados com a estreia e desejosos de representar a Hungria no Europeu”, pelo que “se houvesse algum jogador pouco motivado para participar numa competição destas, teria de mudar de carreira”.



Já o ‘capitão’ da Hungria, o avançado Adam Szalai, destacou a “importância do jogo inaugural”, num grupo no qual os húngaros vão ter pela frente três adversários de respeito, como são Portugal, França e Alemanha.



“Sabemos bem da qualidade do grupo em que estamos inseridos e dos adversários que temos pela frente. É muito importante entrar com o pé direito num torneio destes. Temos de rigorosos na defesa e na estratégia, até porque esta equipa de Portugal é mais forte do que a de 2016”, observou o jogador dos alemães do Mainz, de 33 anos.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa).



Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.