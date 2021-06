Euro2020. Moutinho voltou a falhar treino de Portugal

Nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, os 20 atletas disponíveis treinaram sem limitações no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, realizando exercícios com e sem bola, enquanto o jogador dos ingleses do Wolverhampton ficou a recuperar da mialgia de esforço.



Bruno Fernandes, João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes continuam de fora dos trabalhos, sendo que o médio do Manchester United junta-se ao grupo na quarta-feira e o trio do Manchester City apenas no sábado, um dia depois do particular com a Espanha, em Madrid.



Já Gonçalo Guedes está a cumprir isolamento obrigatório, após ter tido um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19.



Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 8 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total liberdade antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.



Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na sexta-feira, e com Israel, em 9 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.