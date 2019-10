Euro2020. Portugal afina estratégia para o jogo

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Out, 2019, 08:24 / atualizado em 09 Out, 2019, 08:24 | Seleção Nacional

Na terça-feira, no arranque dos trabalhos, Mário Rui e William Carvalho falharam o apronto, devido a problemas físicos, e deixaram o selecionador Fernando Santos com apenas 22 jogadores disponíveis.



Da lista de convocados inicial, Rafa acabou por ser dispensado, devido a lesão, e vai falhar não só o encontro com o Luxemburgo, mas também o duelo com a Ucrânia, em Kiev, em 14 de outubro.



A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 10h30, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.



Os campeões europeus recebem o Luxemburgo na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo com início marcado para as 19h45, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o Grupo B.



Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.





O Portugal-Luxemburgo vai ter arbitragem do polaco Daniel Stefanski.