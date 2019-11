Euro2020: Portugal começa a preparar duelo com a Lituânia

Portugal tem um treino agendado para as 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.A sessão deverá ser principalmente de recuperação, visto que grande parte dos jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos esteve em ação no último fim de semana pelos respetivos clubes.Destaque para a presença do defesa Domingos Duarte, que foi pela primeira vez chamado à seleção nacional, para colmatar a ausência do lesionado Pepe, e para os regressos dos avançados Éder, herói do Euro2016, e Gonçalo Paciência, em destaque no Eintracht Frankfurt.Antes do treino, às 10:00, igualmente na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.O grupo B é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

O Portugal-Lituânia tem início agendado para as 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.





Últimas 14 vagas diretas por atribuir, com Portugal ainda na luta



Redação, 12 nov 2019 (Lusa) - As últimas 14 vagas diretas para o Euro2020 de futebol vão ser decididas de quinta a terça-feira, nas duas últimas jornadas da face de qualificação, com Portugal, campeão em título, a tentar evitar os 'play-offs'.



Com a líder Ucrânia já apurada, Portugal depende apenas de si para assegurar a outra vaga no grupo B e, com a Sérvia a um ponto de distância, precisa de vencer a Lituânia, na quinta-feira, no Algarve, e na visita ao Luxemburgo, no domingo, independentemente dos resultados dos sérvios.



Caso seja ultrapassada pela Sérvia, que recebe o Luxemburgo e a Ucrânia, a 'equipa das quinas' tem vaga assegurada no 'play-off', por via do triunfo no respetivo agrupamento da Liga das Nações, que acabou por conquistar, ao vencer a Holanda na final, por 1-0.



A França, campeã mundial e vice-campeã europeia, pode garantir o apuramento no Grupo H, na quinta-feira, caso vença a Moldávia, ou se a Islândia não vencer a Turquia, à qual basta um empate para estar no Europeu.



Turquia e França lideram a 'poule', com 19 pontos, mais quatro do que a Islândia, única equipa ainda com possibilidades matemáticas de se apurar.



A vice-campeã mundial Croácia, primeira, com 14 pontos, pode assegurar no sábado o apuramento, no seu último encontro no Grupo E, bastando-lhe apenas um empate caseiro com a Eslováquia, que é terceira, com 10 e menos um jogo.



Num grupo ainda bastante aberto, a Hungria, com 12 pontos, parte em vantagem, mas joga na última ronda com o País de Gales, que tem oito pontos, mas menos um jogo, com o Azerbaijão no sábado.



No Grupo A, a Inglaterra precisa apenas de empatar com o Montenegro para assegurar o apuramento, no qual pode ser acompanhada já na quinta-feira pela República Checa, que tem de derrotar o Kosovo, ainda com hipóteses de se qualificar, no terceiro posto, a apenas um ponto dos checos.



Num Grupo C com Holanda e Alemanha como claros favoritos, a Irlanda do Norte, a apenas três pontos dos dois líderes da 'poule', ainda pode surpreender, uma vez que defronta os 'gigantes' nas rondas finais.



Com três equipas a lutar por duas vagas no Grupo D, a Suíça, terceira colocada, pode capitalizar o confronto entre as líderes Dinamarca e República da Irlanda (com mais um jogo realizado), na última ronda.



Com a Espanha já apurada na ‘poule’ F, a Suécia pode garantir o segundo lugar e o apuramento na sexta-feira, caso vença em casa da Roménia.



Após oito jornadas, a Suécia tem 15 pontos, a Roménia tem 14 e a Noruega, única na luta que não depende de si própria, tem 11.



A Áustria, que recebe a Macedónia do Norte, pode acompanhar a Polónia no apuramento no Grupo G, caso triunfe frente a uma das equipas empatadas no terceiro posto, com 11 pontos, menos cinco do que os austríacos.



Perto de assegurar pela primeira vez a presença num Europeu, a Finlândia ocupa o segundo lugar do Grupo J, a nove pontos da já apurada Itália, e precisa de apenas mais dois para se qualificar, defrontando o Liechtenstein na sexta-feira.



Com ténues esperanças de apuramento, Bósnia-Herzegovina e Arménia estão a quatro pontos da Finlândia.



No Grupo I, a Bélgica e a Rússia já estão apuradas e defrontam-se no sábado, num encontro que deverá servir para definir o vencedor da 'poule'.