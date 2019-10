Euro2020. Portugal está a duas vitórias da fase final

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Out, 2019, 07:43 / atualizado em 15 Out, 2019, 07:43 | Seleção Nacional

A faltarem duas jornadas para o final da fase de apuramento o primeiro lugar do Grupo B ficou inacessível, com os ucranianos a uma diferença de oito pontos dos campeões da Europa, apesar de terem mais um jogo.



O segundo lugar do grupo, atualmente de Portugal, também vale a presença na fase final, embora a equipa portuguesa perca a possibilidade de ser cabeça de série no sorteio da fase final.





Até ao fim desta fase Portugal recebe a Lituânia e vai ao Luxemburgo, dependendo apenas de si para ser apurado.





No pior dos cenários, ou seja, caso viesse a cair para o terceiro lugar do Grupo B, Portugal teria de jogar o "play-off", grças à conquista da Liga das Nações.





As contas serão retomadas em novembro quando Portugal defrontar, em casa, a Lituânia.