Euro2020. Portugal joga por um lugar nos "oitavos" frente à França

De regresso ao Puskas Arena, onde se estrearam na prova com um triunfo sobre a Hungria (3-0), os campeões europeus defrontam os campeões do mundo a partir das 20h00 (hora de Lisboa), à mesma hora a que a Alemanha defronta os húngaros, em Munique.À entrada para a terceira e derradeira partida do Grupo F, Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos dos alemães, que subiram ao segundo posto após o triunfo sobre a equipa das equipas (4-2), e menos um do que os franceses, que lideram e já garantiram a passagem, enquanto os húngaros seguem em último, com um.Para o duelo com a França, a seleção nacional apenas não poderá contar com o lateral Nuno Mendes, a contas com problemas musculares, o que faz com que o selecionador Fernando Santos tenha à disposição 25 jogadores para este encontro decisivo em Budapeste.