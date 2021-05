Euro2020: Portugal prossegue preparação antes da primeira folga

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a formação das quinas tem uma sessão agendada para as 10:30, já depois de um jogador falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, a partir das 10:00.



Bruno Fernandes, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que só se juntarão à seleção nacional na próxima semana, devido aos compromissos das respetivas equipas, vão continuar ausentes dos trabalhos, tal como Gonçalo Guedes, que teve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19, e está a cumprir o isolamento obrigatório.



O treino de hoje, que contará com 21 dos 26 jogadores convocados, antecede a primeira folga concedida por Fernando Santos, no domingo.



Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 08 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total liberdade antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.



Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, em 04 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.