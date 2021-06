Euro2020. Portugal realiza último treino na Cidade do Futebol e viaja para Budapeste

Um dia depois de golear Israel por 4-0, no último encontro de preparação, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Fernando Santos deverá ficar privado dos titulares, para efetuarem trabalho de recuperação, enquanto os restantes devem treinar normalmente no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão agendada para as 10:30.



O apronto vai ser aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos e não será antecedido de conferência de imprensa.



A comitiva lusa deixa a Cidade do Futebol, em Oeiras, pelas 11:00, e viaja para a capital magiar às 15:00, estando prevista a chegada para as 18:50 (hora de Lisboa).



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.