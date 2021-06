Euro2020. Portugal sofre, empata com a França e está nos oitavos

Renato Sanches e João Moutinho foram novidades no onze inicial de Fernando Santos para defrontar a França em Budapeste. Portugal tentou perceber quais os erros cometidos frente à Alemanha e mostrou-se defensivamente mais concentrado.





O primeiro sinal de perigo veio da cabeça de Cristiano Ronaldo com Lloris a defender facilmente. A aproveitar a velocidade de Mbappé e as costas da defesa portuguesa, o astro francês obrigou, ao quarto de hora de jogo, Rui Patrício a fazer uma grande defesa.





Aos 28 minutos, lance arrepiante na área francesa com Hugo Lloris a atingir Danilo na cabeça. Mateu Lahoz marcou de imediato grande penalidade e o internacional português passou por maus momentos, a precisar de assistência médica dentro do campo.





Cristiano Ronaldo, que ainda não tinha marcado à França, colocou-se na marca dos onze metros e não tremeu. Vantagem de Portugal e primeiro lugar para o grupo. Na altura, já estava em segundo lugar, já que a Hungria vencia em Munique.





Com o golo do capitão, Portugal estabilizou o jogo e dominou a posse de bola. João Moutinho tentou a sorte por duas vezes mas com remates muito ao lado. Aos 45 minutos, golpe de teatro. O árbitro viu uma falta de Nélson Semedo sobre Mbappé e foi marcado penálti.





Grande penalidade duvidosa que o VAR não reverteu. Benzema encarou Rui Patrício e empatou a partida já em tempo de descontos.





Na segunda parte, Portugal voltou a entrar mal. Numa jogada em que aproveitou as costas da defesa portuguesa, o avançado português bateu Rui Patrício pela segunda vez. O golo foi anulado mas o VAR reverteu a decisão.





Portugal ficou a perder 2-1 e nesta altura passou para o último lugar do grupo F e estava virtualmente fora do Europeu. Ronaldo tentou logo depois anular a desvantagem mas só aos 60 minutos conseguiria o empate.





Nova grande penalidade, desta vez cometida por Koundé. Ronaldo voltou a avançar e voltou a não tremer. Golo do capitão português, empate em Budapeste e Portugal novamente dentro do Campeonato da Europa.





Depois do empate, Portugal teve de saber estabilizar a partida e passou por dois calafrios. Remates perigosos de Pogba e Griezmann e duas defesas superlativas de Rui Patrício, a manter Portugal em prova.





Até ao fim da partida, a França encostou Portugal à área mas sem conseguir criar grande perigo e a Seleção tentou congelar jogo e atacar a baliza de Lloris pela certa.





Depois de a Alemanha empatar com a Hungria (a dois golos), Portugal respirou de alívio por ter conseguido a qualificação para os oitavos de final do Europeu. Já depois do apito de Mateu Lahoz, os jogadores portugueses puderam festejar o apuramento.





Portugal ficou em terceiro lugar do Grupo F e foi um dos melhores quatro terceiros lugar. A França venceu o grupo com cinco pontos e a Alemanha ficou no segundo lugar, em igualdade pontual com Portugal mas com vantagem no confronto direto.





Destaque ainda para Cristiano Ronaldo que com mais dois golos igualou o iraniano Ali Daei, somando agora 109 golos por Portugal, em 178 internacionalizações.