Euro2020. Portugal sofreu para marcar mas conseguiu vencer a Hungria

Com William Carvalho e Danilo Pereira juntos no meio-campo, Portugal entrou bem na partida e esteve perto do golo. Diogo Jota, em zona frontal, rematou para uma grande defesa de Gulácsi, a primeira de muitas durante a tarde.





A equipa de Fernando Santos dominou mas teve sempre grandes dificuldades em chegar à baliza húngara, devido às linhas muito juntas da equipa de Marco Rossi em meio-campo defensivo. O primeiro sinal de perigo da Hungria veio por intermédio do capitão, Szalai, que cabeceou para as mãos de Rui Patrício.





Aos 40 minutos, Diogo Jota esteve perto do golo, com um pontapé à meia-volta na grande área. Gulácsi foi novamente gigante, com uma grande defesa.







No entanto, a grande oportunidade da primeira parte foi de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes cruzou certeiro e o avançado da Juventus, na pequena área, rematou por cima, protagonizando o falhanço do jogo.





Nos segundos 45 minutos, Pepe esteve perto de marcar, após pontapé de canto, mas Gulácsi teimava em negar o tento a Portugal. A Hungria melhorou e tentou aproveitar os espaços dados pela equipa das quinas no seu meio-campo.

Resumo: Alexandre Albuquerque





Szalai e Sallai tentaram a sorte de meia distância mas Rui Patrício estava no sítio certo para defender. Perto dos 70 minutos e com a partida muito fechada, Bruno Fernandes tentou fora da área marcar mas voltou a ver Gulácsi a fazer uma enorme defesa para canto.





Aos 80 minutos, Schon marcou para a Hungria, num contra-ataque, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo do atleta húngaro.







Os últimos dez minutos afiguraram-se alucinantes para Portugal. Aos 84, Raphael Guerreiro aproveitou uma bola perdida já dentro da área, rematou forte, o esférico embateu em Órban e enganou Gulácsi que não teve hipótese de defesa.





Golo para Portugal, o primeiro no Euro2020. Seguiu-se uma grande arrancada de Rafa, foi agarrado na área e Cuneyt Çakir marcou grande penalidade. Ronaldo, sem rodeios nem receios, fez o 2-0 para a equipa lusa. Vantagem confortável que acabou por ser dilatada, com novo golo de Ronaldo, na pequena área húngara, depois de contornar Gulácsi.





Dia especial para o capitão da seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador de sempre a participar em cinco Europeus e com os dois golos marcados, tornou-se também o melhor marcador de sempre em Campeonatos da Europa, ultrapassando Michel Platini.





Com este triunfo, Portugal soma três pontos no Grupo F. No próximo sábado, a equipa das quinas desloca-se a Munique para defrontar novamente uma das equipas da casa. A Mannschaft, a Alemanha, será a adversária.