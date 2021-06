Euro2020. Portugal tem grupo completo para atacar duelo com a Bélgica

Exatamente duas semanas depois de ter treinado pela primeira vez na capital magiar, a seleção nacional despediu-se do estádio Illovszky Rudolf, o campo de treinos eleito para acolher a preparação lusa desde o dia 11 de junho.

Na última sessão em solo húngaro, o selecionador Fernando Santos teve todos os 26 atletas à disposição e sem limitações, nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, inclusive os titulares da partida com a França, que na véspera se tinham limitado a fazer trabalho de recuperação.

Tal como na quinta-feira, Nuno Mendes voltou a trabalhar integrado, confirmando que está recuperado dos problemas musculares que o afetaram e que Fernando Santos tem o grupo completo para atacar o duelo com a Bélgica.

No sábado de manhã, a comitiva lusa deixa Budapeste rumo ao sul de Espanha, onde a partir das 16:45 (hora de Lisboa) o selecionador Fernando Santos e um jogador falarão em conferência de imprensa, de antevisão do encontro dos `oitavos`.

Pouco depois, às 17:30, terá lugar o treino de adaptação ao Estádio de La Cartuja, palco do duelo com a Bélgica, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Sevilha, sob arbitragem do alemão Felix Brych.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.