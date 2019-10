Euro2020. Portugal treina e viaja para Kiev

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Out, 2019, 08:43 / atualizado em 12 Out, 2019, 08:43 | Seleção Nacional

A equipa portuguesa vai defrontar os ucranianos, líderes do grupo B com 16 pontos, mais cinco do que Portugal, mas também com mais um jogo disputado.



Na sexta-feira, Portugal cumpriu e venceu sem dificuldades na receção ao Luxemburgo por 3-0, num dia em que a Ucrânia também venceu, ao receber e bater a Lituânia por 2-0.



Depois da partida de ontem a comitiva da seleção nacional ruma à Ucrânia, onde na segunda-feira mede forças com a seleção daquele país. Portugal viaja depois do almoço e tem chegada prevista para as 21h30.



Antes disso, a equipa lusa treina este sábado de manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, arredores de Lisboa.



Já em Kiev o treino de adaptação ao recinto do jogo será realizado este domingo.