Euro2020: Ronaldo chega aos 98 golos por Portugal com "hat-trick" à Lituânia

O jogador da Juventus faturou aos sete, na transformação de uma grande penalidade, 22 e 65 minutos, no que foi o seu nono jogo pela formação das ‘quinas’ com três ou mais tentos, dois meses após o ‘póquer’ em Vílnius.



Ronaldo passou a somar 98 golos por Portugal, apenas menos 11 do que o recordista ao nível de seleções, o iraniano Ali Daei, que acabou a carreira com 109.



O jogador de 34 anos faturou nos cinco jogos de 2019/20: marcou um golo no 4-2 na Sérvia, quatro no 5-1 na Lituânia, um no 3-0 ao Luxemburgo, um no 1-2 na Ucrânia e três hoje, sendo que, desde 2016/17, soma 37 golos, em 30 encontros.



Com os três tentos em Faro, Ronaldo reforçou também o estatuto de melhor marcador de seleções europeias e em jogos do Europeu (39), liderando em qualificação (30) e na fase final (nove), neste caso em igualdade com Michel Platini.



A Lituânia é agora a seleção à qual mais tentos marcou: já totaliza sete, contra cinco a Andorra, Arménia, Letónia e Suécia.



Quanto ao total de golos a seleções que, como os lituanos, nunca estiveram na fase final de um Mundial, Cristiano Ronaldo passou a somar 41, em apenas 47 jogos.



Quanto à carreira, e desde que se tornou profissional em 2002/03, Ronaldo soma 712 golos, em 1.001 jogos: 451 tentos pelo Real Madrid, 118 pelo Manchester United, 98 pela seleção ‘AA’, 34 pela Juventus, cinco pelo Sporting, três pelos sub-21, dois pela seleção olímpica e um pelos sub-20.



- Os 98 golos de Cristiano Ronaldo na seleção 'AA':



Por competição:



Mundial 37 golos (30 na qualificação + 7 na fase final)



Europeu 39 (30 na qualificação + 9 na fase final)



Taça das Confederações 2



Liga Nações 3



Particulares 17



- 'Ranking' de Portugal:



1. Cristiano Ronaldo 98 golos



2. Pauleta 47



3. Eusébio 41



- 'Ranking' de seleções:



1. Ali Daei, Ira 109 golos



2. Cristiano Ronaldo, Por 98



3. Ferenc Puskas, Hun 84



- 'Ranking' europeu de seleções:



1. Cristiano Ronaldo, Por 98 golos



2. Ferenc Puskas, Hun/Esp 84



3. Sándor Kocsis, Hun 75



- Os nove jogos de Cristiano Ronaldo com três ou mais golos:



N.º Data Adversário Local Utilização Fase



----------------------------------------------------------------------------------------------------



QUATRO



160 10/09/19 Lituânia (F), 5-1 Vilnius 79 (T)(4G) Europeu



134 07/10/16 Andorra (C), 6-0 Aveiro 90 (T)(4G) Mundial



TRÊS



163 14/11/19 Lituânia (C), 6-0 Faro 83 (T)(3G) Europeu



157 05/06/19 Suíça (N), 3-1 Porto 90 (T)(3G) Liga Nações (MF)



151 15/06/18 Espanha (N), 3-3 Sochi 90 (T)(3G) Mundial (FF)



144 31/08/17 Ilhas Faroé (C), 5-1 Porto 90 (T)(3G) Mundial



120 13/06/15 Arménia (F), 3-2 Erevan 90 (T)(3G) Europeu



109 19/11/13 Suécia (F), 3-2 Solna 90 (T)(3G) Mundial



106 06/09/13 Irlanda do Norte (F), 4-2 Belfast 89 (T)(3G) Mundial