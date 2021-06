Euro2020. Seleção de Portugal já está em Sevilha para defrontar a Bélgica

O campeão europeu deixou a unidade hoteleira em Budapeste ao início da manhã e chegou à cidade do sul de Espanha ao início da tarde, num momento testemunhado pela reportagem da RTP





A equipa saiu do aeroporto e dirigiu-se para o hotel num percurso que rondou os vinte minutos. À chegada à unidade hoteleira os jogadores foram aplaudidos por cerca de 30 adeptos lusos.





Ainda não eram 13h00 em Lisboa quando o autocarro da seleção nacional surgiu perante os adeptos que esperavam para ver a comitiva lusa.







Cristiano Ronaldo foi, como esperado, o mais acarinhado, a par de alguns jogadores e do diretor da Federação Portuguesa de Futebol João Vieira Pinto.







Na parte da tarde, a partir das 17h30 (16h30, em Lisboa) o selecionador luso, Fernando Santos, e um jogador a designar vão falar à comunicação social em conferência de imprensa remota, que antecede a derradeira sessão de treino de adaptação ao relvado do Estádio La Cartuja, em Sevilha, palco do duelo dos "oitavos".O apronto no relvado terá início às 18h30 (17h30) e os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.









À margem do jogo ficou a saber-se este sábado que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vai assistir ao jogo atendendo à situação epidémica na Andaluzia.



Também o presidente da Assembleia da República, que chegou a apelar aos portugueses que se deslocassem de “forma massiva a Sevilha” e abriu uma polémica política, decidiu não ir.