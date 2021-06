Euro2020. Seleção faz treino de recuperação a pensar na Bélgica

O defesa Nuno Mendes, com problemas musculares, que o afastaram do encontro com a Alemanha, no sábado, e do duelo com a França, na quarta-feira, deverá prosseguir com recuperação à margem do grupo, que aponta, agora, para o confronto com a Bélgica, em Sevilha, no domingo.O apronto, que será aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, não será antecedido de conferência de imprensa.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos "oitavos" (domingo, em Sevilha), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.