Euro2020. Seleção realiza último treino em Budapeste antes de viajar para Sevilha

Na quinta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, apenas contou com os suplentes utilizados e com aqueles que não foram opção no duelo com a França (2-2), da terceira e última jornada do Grupo F, sendo que a novidade foi a inclusão no treino do defesa Nuno Mendes, que recuperou dos problemas físicos que o afetaram nos últimos dias.



No relvado do Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, deverão estar presentes todos os 26 convocados para o torneio, depois de os titulares de quarta-feira terem desfalcado a sessão de quinta-feira para realizarem trabalho de recuperação.



O treino, que vai ser aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, está agendado para as 18h00 (17h00 em Lisboa) e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador luso a designar, a partir das 17h30 (16h30).



A equipa treinada por Fernando Santos viaja para o sul de Espanha no sábado de manhã, sendo que o treino e conferência oficial do encontro estão agendados para a parte da tarde, com hora e local ainda por confirmar.



Portugal e Bélgica enfrentam-se no domingo, a partir das 21h00 (20h00 em Lisboa), no Estádio La Cartuja, em Sevilha, o último palco confirmado do torneio, em detrimento do Estádio San Mamés, em Bilbau, e que tem prevista uma ocupação a rondar os 30% da lotação, correspondente a 18.000 lugares sentados.



Na quarta-feira, Portugal empatou com a França (2-2), no encontro da derradeira ronda do Grupo F, graças aos tentos de Cristiano Ronaldo, aos 31 e 60 minutos, ambos de grande penalidade, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.