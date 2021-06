Euro2021. 19.º jogo Portugal-Bélgica

- Vai ser o 19.º confronto na história frente à Bélgica.- O primeiro de sempre em fases finais (Europeus ou Mundiais).- 18 jogos – 6 vitórias para Portugal, 5 para a Bélgica (7 empates).- 21 golos marcados para Portugal, 22 golos marcados pela Bélgica.- Últimos 5 jogos… 3 vitórias para Portugal e 2 empates.- Portugal não perde com a Bélgica há... 32 anos (!).- Última derrota foi em setembro de 1989, 0-3, apuramento para Mundial 1990.- Junho 2018, foi o último encontro, um amigável de preparação para o Mundial 2018.- Neste século, 4 confrontos, 3 vitórias de Portugal.- Armando Martins, em junho de 1930, foi o primeiro jogador português a marcar um golo à Bélgica.- Apenas 1 jogador na história conseguiu bisar frente à Bélgica... Ronaldo (jogo de qualificação para o Euro2008)- Ronaldo – 3 golos- Eusébio – 2- Armando Martins – 2- Nani – 2- Talvez o de Hélder Postiga, em 2007, que nos deu a vitória na Bélgica por 2-1 e nos levou ao Euro 2008.- A Bélgica venceu seis dos sete últimos jogos realizados em Campeonatos da Europa.- Portugal só perdeu um dos 14 últimos jogos realizados em Campeonatos da Europa.- Portugal marca em Campeonatos da Europa há oito jogos.- A Bélgica não perde há 12 jogos.- Portugal completou com a França… 640 jogos na sua história.- Com a Bélgica será o jogo 641 (!)- Rui Patrício vai a partir de hoje ser o 7.º jogador mais internacional por Portugal (Irá fazer a sua 97.ª internacionalização) e passará Bruno Alves (96). À frente de Patrício só… Ronaldo-178, Moutinho-134, Figo-127, Pepe-118, Nani-112 e Fernando Couto-110.- Apenas 3 derrotas nos últimos 32 jogos (!)- Desde a derrota no Mundial 2018 com o Uruguai… Portugal jogou 32 jogos, só perdendo 3, foi no apuramento para o Europeu 2020 na Ucrânia (1-2), com a França (0-1) para a Liga das Nações e já neste Europeu com a Alemanha (2-4).- 38 jogos – 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. 56 golos marcados e 37 golos sofridos.- Somos atualmente o 5.º melhor ataque de sempre (56 golos). À frente só a Alemanha (78), França (66), Países Baixos (65) e Espanha (60).- mais edições a jogar (5);- mais edições a marcar (5);- mais jogos (24);- capitão em mais jogos (15);- mais vitórias (12);- mais golos (14);- mais golos em fases finais euros/mundiais (21).- mais jogos a marcar (10);- mais jogos com pelo menos 2 golos (4);- jogos nomeado melhor em campo (6);- edições com prémio de melhor em campo (4);- 1.º a bisar em 3 europeus consecutivos.1996 – PORTUGAL-3 Croácia-02000 – PORTUGAL-3 Alemanha-0

2020 – PORTUGAL-3 Hungria-0