Euro2021. Francisco Neto otimista para o jogo com a Escócia

”, afirmou o treinador à agência Lusa.A comitiva portuguesa, que treina esta quinta-feira no Estádio do Restelo, palco do compromisso com a congénere escocesa (19h00), de sexta, e com a Albânia (17h45), a 1 de dezembro, prepara “”, o primeiro mais equilibrado e um segundo diante de uma adversária que “vai baixar mais as linhas, estar mais compacta e à espera do erro”.”, explicou.





Apelo ao empenho e concentração



Com algumas alterações na convocatória, promovendo a primeira chamada de Catarina Amado e os regressos de Vanessa Marques e Carolina Mendes, para além das alterações forçadas que colocaram Francisca Nazareth e Francisca Cardoso entre as eleitas,Os últimos dois jogos com o Chipre (3-0 fora e 1-0 em casa) revelaram alguns problemas na finalização, que Francisco Neto admitiu ser “uma preocupação”, mas lembrou que “o jogo é sempre visto como um todo”.”, realçou.No grupo 3 da qualificação, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a líder Finlândia, que tem mais um jogo disputado, enquanto a Escócia é terceira, com nove pontos e também menos um jogo, a Albânia quarta (três pontos) e o Chipre quinto (zero).Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um "play-off", em data a definir.