Euro2024. Portugal preparar duelo com a Eslováquia

O lateral, que regressava às opções do selecionador Roberto Martínez, foi dispensado devido a uma lesão muscular e vai falhar os jogos da equipa das quinas, que conta com a estreia de João Neves, do Benfica, nos convocados.Ricardo Horta, que também faz parte da lista, falhou o jogo de sábado do Sporting de Braga (vitória 2-1 sobre o Rio Ave na I Liga) devido a problemas físicos e está em dúvida na seleção nacional.Portugal, que lidera o Grupo J de qualificação só com vitórias em seis jornadas, tem um treino agendado para as 18h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Antes, às 17h15, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, em 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45 (hora de Lisboa).Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e na receção à Islândia.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing) e Gonçalo Inácio (Sporting).Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton, Ing).