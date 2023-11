Euro2024. Portugal procura mais uma goleada

Contudo, esse pensamento também aconteceu em 2004, no último jogo oficial da seleção lusa em Vaduz, na corrida para o Mundial2006, mas esse duelo terminou com um impensável empate a dois golos.Para já, nada aponta que tal cenário, um dos mais negros da história da seleção nacional, volte a suceder, num encontro em que já é certo que o guarda-redes José Sá vai somar a sua primeira internacionalização, depois de alguns anos na sombra de Rui Patrício e, mais recentemente, de Diogo Costa.Toti Gomes pode também viver a estreia, assim como João Mário, lateral do FC Porto, chamado para render Diogo Dalot, dispensado devido a questões pessoais.O defesa do Manchester United é uma das cinco baixas da lista inicial de 26 convocados do selecionador Roberto Martínez, juntamente com Nelson Semedo, Pepe, Matheus Nunes e Rafael Leão, todos devido a problemas físicos.Bruma, chamado pela primeira vez na "era" Martínez, poderá ter minutos, bem como João Neves, a passar por um excelente momento no Benfica, após a estreia absoluta em outubro na Bósnia.O Liechtenstein-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Rheinstadion, e terá arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim.Portugal lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.