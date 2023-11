Euro2024. Portugal tenta nona vitória consecutiva

O selecionador Roberto Martínez chamou 26 jogadores, mas Nelson Semedo, Pepe, Diogo Dalot, Rafael Leão e Matheus Nunes acabaram impossibilitados de se juntar ao jogo, com Raphael Guerreiro, um regresso, e João Mário, do FC Porto, uma estreia, a serem integrados nas escolhas.Com a qualificação e o primeiro lugar garantido no grupo, o cenário montanhoso de Vaduz tem tudo para Portugal somar a nona vitória em nove jogos e poder despedir-se de forma perfeita no domingo perante a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.Como já tem sido habitual, Roberto Martínez operou poucas novidades na lista de convocados, com Bruma a ser a única surpresa e a poder, nesta fase, ter mesmo oportunidade de mostrar o seu valor ao técnico espanhol.Perante o último classificado do Grupo J, com zero pontos e um registo de um golo marcado e 25 sofridos, a única dúvida parece ser o "tamanho" da goleada que Portugal vai impor perante o seu rival, embora esse pensamento também tenha acontecido em 2004, na última presença oficial da seleção nacional em Vaduz, num duelo que acabou em "escândalo" com um empate a dois golos.Nada aponta que tal cenário, um dos mais negros da história da seleção nacional, volte a suceder, mas mais provável será a estreia de jogadores como Toti Gomes e o guarda-redes José Sá (já confirmado), algo prometido para esta dupla jornada por Roberto Martínez, bem como Bruma a ter minutos e, quem sabe, João Mário a vestir pela primeira vez a camisola das quinas.Com Leão de fora e João Félix a passar uma má fase no FC Barcelona (11 jogos seguidos sem marcar), Diogo Jota poderá ter oportunidade para se mostrar, mais uma vez, a Martínez e subir alguns degraus na hierarquia ofensiva, acontecendo o mesmo com Ricardo Horta.Também João Neves, em grande no Benfica, promete viver mais minutos na seleção nacional, depois da estreia absoluta em outubro na Bósnia.O Liechtenstein-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa e terá arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim.Portugal lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.